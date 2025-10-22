蜷川べにが、2ndシングル『火群-Homura-』を10月24日にリリースする。また、11月よりリリースイベントの開催も決定した。

（関連：【映像あり】蜷川べに、花魁の儚く切ない世界観をベースにした新曲「火群-Homura-」MV）

本楽曲は、前作に引き続き和楽器バンドのギタリスト 町屋が作詞作曲を担当。花魁の儚く切ない世界観をベースにレゲエサウンドを取り入れつつ、“和×ラップ”という斬新なサウンドとなっている。現在MVが公開中だ。

また、本楽曲は花魁の世界観ということもあり、歌詞は日本人的な言い回しを多用しているため、海外の視聴者にも理解してもらえるように独自の解釈を踏まえて英訳したとのことだ。

さらに、リリースイベントは東京、名古屋、大阪、京都にて開催。追加公演もあるとのことで、詳しくは蜷川のSNSにて随時公開となる。

・蜷川べに コメント

私にとって音楽や歌う、三味線を弾くという表現はあくまでひとつの表現の手段というか、特別な事として捉えていません。つまりあえて、「和」を伝えようとしてもわざとらしくなる。いかにもこれぞ「和」みたいなものではなく、いつでもナチュラルな私を表現したい。それは「話す」という表現の言葉でもいいし音楽でもいい。オリジナリティというものは表現しようとしなくても自然と聞き手に伝わり、受け手によっていいように解釈されるというナチュラルさを大切にしたい。自然と生まれる私のオリジナリティと誰か、新しいモノ、世界とのコラボで生まれる新たな化学反応も楽しみの一つなのでそういったワクワクを大切にこれからも活動をしていきたい。

（文＝リアルサウンド編集部）