ＡＩストーム<3719.T>は朝安スタートもその後切り返し３日続伸している。この日、系統用蓄電池（ＢＥＳＳ）事業の管理者（アグリゲーター）として、デジタルグリッド<350A.T>と覚書を締結したと発表しており、好材料視されている。



ＤＧは、政府認定の特定卸供給事業者ライセンスを取得し、非ＦＩＴ電源の需給管理やバーチャルＰＰＡ事業を展開している。今回のパートナーシップにより、ＢＥＳＳの運用計画の策定から市場入札、充放電の制御までをワンストップで担う体制を構築し、事業の信頼性と収益性を大幅に向上させる。ＡＩストームが進める宮崎県高鍋町プロジェクトの運用体制も大幅に強化されることになる。



