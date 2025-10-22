卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は23日から本戦が行われる。張本美和（木下グループ）は今大会で3種目に出場するが、注目を集めるのは橋本帆乃香（デンソーポラリス）と組む女子ダブルスである。

19日にTリーグ・木下アビエル神奈川の一員として試合を終えた張本美が、今回のペア結成の経緯を語った。

■明かしたジュニア時代のペア経験

張本美は今大会で、第1シードとして女子シングルスに出場するほか、松島輝空（木下グループ）との混合ダブルス、そして橋本との女子ダブルスで出場する。

これまで張本美は、木原美悠（個人）とのペアで2023年アジア競技大会や25年の世界選手権で銅メダルを獲得。さらに、大藤沙月（ミキハウス）と組んでWTTシリーズで優勝を重ねるなど、ダブルスでもトップレベルの実績を残してきた。

今回、大藤が不在という中で、中澤鋭監督から「橋本選手と組んでみないか？」と提案され、ペア結成が実現したという。

カットマンとのペアについて張本美は、赤川瑞姫（現・日本大）と組んで全日本選手権カデットの部（中学2年生以下）で優勝した経験に触れながら、「迷惑をかけないか不安はあるけれど、『こうしたらいい』というイメージはある。結果にこだわらず、楽しくやれたらいい」と前向きな気持ちを語った。

2028年のロサンゼルス五輪では、男女のダブルスが04年アテネ大会以来の復活を果たすことが決まっており、ダブルス強化は日本卓球界の重要課題となっている。そうした中で生まれた、張本美と橋本によるコンビ。2人がどのような化学反応を起こすのか、その戦いぶりに注目が集まる。