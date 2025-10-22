マツコ・デラックス、腰気遣いながらイベント登壇「元気じゃなかった」 8月に亜脱臼で休養
タレントのマツコ・デラックスが22日、都内で行われた令和7年度 北海道米『新米発表会』にゲストとして参加した。
【写真】腰を気遣いながら…笑顔で登壇するマツコ・デラックス
マツコは、8月に北海道での仕事に向かうために羽田空港へ行く道中に腰の亜脱臼を発症。休養をすることになってしまった。この日、腰を気遣いながら登壇したマツコ。久しぶりの再会となったMCと旧交を温め、体調を気遣われると「元気じゃなかった」とぽつり。「ホクレンさんのイベントに出る日よ。羽田空港で亜脱臼して。ご迷惑をお掛けしました」と謝罪していた。
イベントには北海道を代表するタレントである森崎博之も登場。マツコが参加できなかったイベントに奇跡的に森崎のスケジュールが空いていたため、代打で出演した。北海道での現地参戦はかなわなかったが、マツコはリモートで参加。森崎は「リモートとは思えない毒舌で」とイベントを振り返ると、マツコは「未だにあの傷が癒えてない。その話題が出ると毒舌が出なくなるからやめて…」とボヤいていた。
今年は北海道も猛暑だったが、生産者の努力もあり、無事に“実りの秋”を迎えることができた。
