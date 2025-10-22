矢田亜希子の夕食メニュー、マヂラブ村上が“指摘”「誕生日でもないですよね…？」
俳優の矢田亜希子（46）が、21日放送のフジテレビ系『何歳でもピンピンピン！』（後7：00）に出演。とある日の夕食を紹介し、共演者を驚かせた。
【写真】「もう何年も着ているお気に入り」美脚＆二の腕輝くノースリーブワンピ姿を披露した矢田亜希子
番組は、矢田の生活に24時間密着し、血圧を測定。スタジオにいる名医がVTRを見て検証した。矢田は、仕事で生放送番組に出演している様子やピラティスレッスンなどの様子を公開。午後8時に帰宅し、午後10時にとった夕食として、サラダにパン2つ、シャトーブリアンステーキを食べたことを紹介すると、すかさずVTRを見たマヂカルラブリーの村上が「シャトーブリアン食べてる！」と叫んだ。
VTRが終わり、スタジオの専門家は矢田の血圧の状態について「完璧」と絶賛。矢田が日常で、水をたくさん飲んだり汗かいたりしていることを評価した。
ここで村上が唐突に「なんでもない日にシャトーブリアン食べるのはOKなんですか？」とまじめな表情で指摘。スタジオの矢田に「誕生日でもないですよね…？」と声をかけると、スタジオに爆笑が起こった。
矢田が「たまたま買ってあった…」と説明すると、村上は「たまたまシャトーブリアン!?」とさらにボケ。KEY TO LITの猪狩蒼弥が便乗し、「これやってるんじゃないですか？」「よく見られようとしてますよね！いや、わかりますその気持ち」などと盛り上げた。
【写真】「もう何年も着ているお気に入り」美脚＆二の腕輝くノースリーブワンピ姿を披露した矢田亜希子
番組は、矢田の生活に24時間密着し、血圧を測定。スタジオにいる名医がVTRを見て検証した。矢田は、仕事で生放送番組に出演している様子やピラティスレッスンなどの様子を公開。午後8時に帰宅し、午後10時にとった夕食として、サラダにパン2つ、シャトーブリアンステーキを食べたことを紹介すると、すかさずVTRを見たマヂカルラブリーの村上が「シャトーブリアン食べてる！」と叫んだ。
ここで村上が唐突に「なんでもない日にシャトーブリアン食べるのはOKなんですか？」とまじめな表情で指摘。スタジオの矢田に「誕生日でもないですよね…？」と声をかけると、スタジオに爆笑が起こった。
矢田が「たまたま買ってあった…」と説明すると、村上は「たまたまシャトーブリアン!?」とさらにボケ。KEY TO LITの猪狩蒼弥が便乗し、「これやってるんじゃないですか？」「よく見られようとしてますよね！いや、わかりますその気持ち」などと盛り上げた。