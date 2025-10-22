TBS NEWS DIG Powered by JNN

元美容師でピン芸人のバイク川崎バイクさんが、自身のYouTubeチャンネルとインスタグラムを更新。お笑いコンビ・金属バットの友保隼平さんのヘアドネーションを行ったことを報告しました。
 

バイク川崎バイクさんは、自身のヘアカットチャンネルで、お笑いコンビ・金属バットの友保隼平さんのヘアドネーションを行う様子を公開しています。
 


ヘアドネーションとは、病気などで髪を失った子どもたちのために、伸ばした髪の毛を寄付する活動のこと。バイク川崎バイクさんの動画では、31cm以上の長さが必要などの基準があると紹介しています。
 


２０２１年１月にも、ヘアドネーションを行ったことがあるという友保さん。ヘアドネーションを行う理由を尋ねられると、「俺どうしても天国に行きたいんすよ　善行を積みたいんで」と語っています。
 


バイク川崎バイクさんは、髪の長さを定規で測りながら、友保さんの髪をきれいに束ねていきます。
 


そして、ハサミで長い髪をばっさりとカット。
 


ビフォーアフターの画像を比べてみると、かなりカットしたことが見て取れます。
 


髪をカットして、ボブヘアになった自身のヘアスタイルを見た友保さんは、「ハクやん　キモいハクみたいになった」と、映画『千と千尋の神隠し』に登場するキャラクター、ハクの出来損ないみたいになったと、感想を述べています。
 



