元美容師でピン芸人のバイク川崎バイクさんが、自身のYouTubeチャンネルとインスタグラムを更新。お笑いコンビ・金属バットの友保隼平さんのヘアドネーションを行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 金属バット・友保隼平 】 長い髪をヘアドネーション 「俺どうしても天国に行きたいんすよ 善行を積みたいんで」





バイク川崎バイクさんは、自身のヘアカットチャンネルで、お笑いコンビ・金属バットの友保隼平さんのヘアドネーションを行う様子を公開しています。





ヘアドネーションとは、病気などで髪を失った子どもたちのために、伸ばした髪の毛を寄付する活動のこと。バイク川崎バイクさんの動画では、31cm以上の長さが必要などの基準があると紹介しています。





２０２１年１月にも、ヘアドネーションを行ったことがあるという友保さん。ヘアドネーションを行う理由を尋ねられると、「俺どうしても天国に行きたいんすよ 善行を積みたいんで」と語っています。





バイク川崎バイクさんは、髪の長さを定規で測りながら、友保さんの髪をきれいに束ねていきます。





そして、ハサミで長い髪をばっさりとカット。





ビフォーアフターの画像を比べてみると、かなりカットしたことが見て取れます。





髪をカットして、ボブヘアになった自身のヘアスタイルを見た友保さんは、「ハクやん キモいハクみたいになった」と、映画『千と千尋の神隠し』に登場するキャラクター、ハクの出来損ないみたいになったと、感想を述べています。







【担当：芸能情報ステーション】