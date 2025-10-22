今秋ドラフト会議を翌日に控えた22日、1位候補に挙がる花園大の最速156キロ右腕・藤原聡大（4年）が京都市内の同大学で取材に応じた。

大学4年間で自己最速を13キロ上昇させ、世代屈指の本格派右腕に成長。同大学初のドラフト指名が懸かる中、「学校全体から期待をしてもらっているし、自分一人の夢ではない。一番は不安が大きい。プロに入ってからが勝負なので、何位でもいいですし、指名があることを願っています」と心境を吐露した。

「気合を入れます」と散髪を済ませてから運命の日を迎える予定。中学時代の指導者に「目の前にゴミが落ちていたら絶対に拾いなさい。それを拾える人間は強い」と指導されたことから、「明日は駅からゴミを拾おうかな」と笑顔を見せた。

指名順位や球団に希望はない。「先に言っておきますけど、明日は絶対に泣きます」と会見での涙を予告した。

◇藤原 聡大（ふじわら・そうた）2003年（平15）11月20日生まれ、三重県伊賀市出身の21歳。小1から阿山ブルーファイヤーズで野球を初めて投手と遊撃手。中学では甲賀リトルシニアに所属。水口（滋賀）では1年秋に背番号6でベンチ入りし、2年秋から背番号1。花園大では1年春からリーグ戦に登板し、2年春に全日本大学野球選手権に出場。50メートル走6秒1、遠投115メートル。1メートル77、75キロ。右投げ右打ち。