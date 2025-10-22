蜷川べにのソロ2nd Single「火群 -Homura-」が10月24日にリリースとなる。11月には東名阪京都にてリリースイベントも開催される。

4月にリリースされた前作「春ね。」に引き続き、作詞作曲は和楽器バンドのギタリスト町屋が担当しており、花魁の儚く切ない世界観をベースに、レゲエサウンドを取り入れつつ和×ラップという斬新なサウンドとなっている。日本人的な言い回しを多用して花魁の世界観を表現している作品のため、海外の方にも理解してもらうべく、独自の解釈を踏まえて英訳された英歌詞がミュージック・ビデオで表示されている。

和楽器バンドの津軽三味線奏者として活動していた蜷川べにだが、2024年12月31日の無期限活動休止以降、三味線ボーカルとしてソロ活動をスタートさせたところだ。4月にリリースとなった初のソロオリジナルシングル「春ね。」では、ギターピックで三味線をかき鳴らしながらドレスで歌謡ポップスを歌う姿が、和楽器バンドとはまた違う新鮮な印象を与えていたが、「火群-Homura-」で見せる姿はまさに「花魁」そのものだ。

◆ ◆ ◆

私にとって音楽や歌う、三味線を弾くという表現はあくまでひとつの表現の手段というか、特別な事として捉えていません。

つまりあえて、「和」を伝えようとしてもわざとらしくなる。いかにもこれぞ「和」みたいなものではなく、いつでもナチュラルな私を表現したい。

それは「話す」という表現の言葉でもいいし音楽でもいい。オリジナリティというものは表現しようとしなくても自然と聞き手に伝わり、受け手によっていいように解釈されるというナチュラルさを大切にしたい。自然と生まれる私のオリジナリティと誰か、新しいモノ、世界とのコラボで生まれる新たな化学反応も楽しみの一つなのでそういったワクワクを大切にこれからも活動をしていきたい。

蜷川べに

◆ ◆ ◆

2nd Single「火群 -Homura-」

2025年10月24日（金）リリース

BENI-914 通常盤 \2,000（税込）

1.火群 -Homura-

2.splash

3.火群 -Homura- instrumental FC盤 通常版

＜リリースイベント＞

「名古屋公演」

【日時】2025年11月7日（金）18：30START（集合：18：15）

【場所】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース

【内容】ミニライブ＆抽選会

【お問合せ先】タワーレコード名古屋パルコ店 052-264-8545

【対象店舗】タワーレコード名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ店

https://tower.jp/store/event/2025/11/015005 「大阪公演」

【日時】2025年11月8日（土）19：00START（集合：18：45）

【場所】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

【内容】ミニライブ＆抽選会

【お問合せ先】タワーレコード梅田NU茶屋町店 06-6373-2951

https://tower.jp/store/event/2025/11/096005 「京都公演」

【日時】2025年11月9日（日）15：00START（集合：14：45）

【場所】JEUGIA三条本店 店内イベントスペース

【内容】ミニライブ＆抽選会

【お問合せ先】JEUGIA 三条本店 075-254-3706

【対象店舗】JEUGIA 三条本店

https://www.jeugia.co.jp/news/news-detail_15295.html 「東京公演」

【日時】2025年11月22日（土）19：30START（集合：19：15）

【場所】タワーレコード錦糸町店 店内イベントスペース

【内容】ミニライブ＆抽選会

【お問合せ先】タワーレコード錦糸町店 03-6659-9381

【対象店舗】タワーレコード錦糸町店

https://tower.jp/store/event/2025/11/1451122beni

【蜷川べにオフィシャルサイト・サロン】https://lounge.dmm.com/detail/8683/

【X（旧Twitter】https://x.com/benina1225

【Instagram】https://www.instagram.com/ninagawabeni/

【YouTube】https://www.youtube.com/@yokohamariri0914

【TikTok】https://www.tiktok.com/@benininagawa

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=61577298216350

【オフィシャルECサイト】https://benifan.base.shop/