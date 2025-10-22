水上恒司「履歴書に書けない」経歴明かす
【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の水上恒司が22日、都内で開催された「洋服の青山 新シリーズ『みんなのスーツ』発表会」に生見愛瑠とともに出席。履歴書に書けない経歴を明かした。
【写真】水上恒司のスーツ姿
新CM「みんなのスーツ デビュー！」篇に出演していることにちなみ、今年中にデビューしておきたいことを聞かれた水上は「一応、大学に1か月だけ行ったっていう、履歴書に書けない経歴があるんですが（笑）。そのときに、一応スーツは作ったんですよ。でもこの職業柄、スーツがあまり必要でない。でもだんだん僕の身の回りの友達とかが結婚することが多くなってきたので」とオーダーメイドのスーツに興味を示した。続けて「そういったときにちゃんと着るスーツを作りたいなと。青山さんで。みんなのスーツもそうですし、1つオーダーみたいなものも作れたらいいんじゃないかなっていうのは思っております。青山さん」とおねだりした。
生見は「スーツを着る役をやってみたいです。教師、先生とか。ちょっとシャキッとした役を。青山さんのスーツを着て出てみたいなって思います」と回答。水上が「スポンサーが青山さんで決まりましたね」と話して笑いを誘った。
CM撮影ではスーツ姿でステップを踏んだりターンをしたりする姿が映されており、水上は「僕自身、歌とかダンスとか全然できない人間なんですよ。撮影というか、アングルでこういう風に見えていくってすごい」と完成したCMを観た感想を明かした。撮影に向けて練習を重ねたそうで「現場でダンスの講師の先生がいらっしゃるんですけど、その方がカウントを取ってくれるんですね。僕が聞き慣れていないもの過ぎて『頑張らないとな』っていう、その一心でしたね」と回想。「僕が回って手をバーンとしているあれが、ラストカットなんですよ。とりあえずここまで撮れてるから『もう水上さんの好きにしてください』って言われて、30秒ぐらい。鬼の30秒。『カットかからねえな』っていう苦肉の策の、手をバーンとしているのが使われているっていう。今までのは何だったんだろうと思いましたけど、良いCMになってよかったです」と思い返した。
生見も撮影を振り返り「足元を割と動かして、足にはカメラを当てながらアップしていくみたいな感じだったので、カメラとのタイミングとか、曲のここで入っていくとか、アーティストさんになった気分ですごく新鮮な撮影で楽しかったですね」と笑顔。「先生に『こういう歩き方で』とか教えていただいて。割と簡単に歩いているように見えるんですけど、8歩で止まるとか、そういうのも厳密に決まっていたので、すごく新鮮でした」と語った。スーツで歩くことについては「すごく背筋が伸びるというか、いつも以上に賢く見られたいなって思うような（笑）。シャキッとしなきゃなって思いますね」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水上恒司、大学に1ヶ月通った経歴
◆水上恒司、苦肉の策が採用
