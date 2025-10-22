FRUITS ZIPPER櫻井優衣「高校の夏休み以来」プールショット公開「すっぴん？」「無邪気で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が10月21日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ナイトプールでの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳アイドル「すっぴん？」プールショット
櫻井はフィット感のある黒の長袖のラッシュガードを着用し、ナイトプールを楽しむ姿を投稿。浮き輪で半身を浮かべながらリラックスした写真も公開した。また「高校の夏休み以来かなあ」と久々のプールであることを明かした。
この投稿に、ファンからは「楽しそうで良かった」「のんびりチルタイム」「すっぴん？」「人魚姫だ」「無邪気で可愛い」「お団子ヘア可愛すぎる」「青春って感じでいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
