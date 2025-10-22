金容範（キム・ヨンボム）大統領政策室長が22日、金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源部長官と共に仁川（インチョン）国際空港で出国を控え、「残りの争点について我々の国益に合う妥結案を用意するため2日ぶりに米国に向かう」と述べた。

金室長は金長官と共に米国でラトニック米商務長官と会って交渉を続ける予定だ。

金室長は「争点が残る状態で特定時点までに合意した内容で了解覚書（MOU）を締結する案については考慮していない」とし「7月31日に妥結した協議案を全面的に履行できるMOUについて両国が合意してこそ交渉が終わる」と説明した。続いて「多くの争点で両国間の隔たりが狭まっているが、追加で一つ、二つ、まだ両国の立場が対立する分野がある」とし「一つ、二つの争点について我々の国益に合う妥結案を作るためにまた出て行くことになった」と伝えた。そして「APEC開催時点に合わせて部分合意案だけでMOUを締結する案は検討していない」と強調した。

金室長は「今回の通商交渉が両国の利益が合う方向で終われば、ワシントン首脳会談で暫定合意した主な成果も同時に発表される」とし「交渉は相手国があるだけに予断するのは難しい」と付け加えた。金室長は最後に「最後まで我々の国益が貫徹されるよう最善を尽くす」と明らかにした。