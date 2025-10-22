「こんなすごいものが無料で」「歌唱力に殴られてる」優里×アイナ・ジ・エンド「革命道中」アコースティックコラボが話題沸騰で1000万再生突破
シンガー・ソングライターの優里が、自身の公式YouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』で公開した、アイナ・ジ・エンドとのコラボレーション動画が大きな話題を呼んでいる。
【動画】神コラボ…！話題を呼ぶ優里×アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
この動画は、8月11日に公開された。アイナ・ジ・エンドの楽曲「革命道中 - On The Way」を、アコースティックアレンジで2人が歌唱しており、再生数は1000万回を突破。現在も多くの反響を集め続けている。
動画では、冒頭からアイナのハスキーボイスが印象的に響き、そこに優里が続く。高音域を力強く歌い上げる優里の姿に、思わず隣のアイナが笑みをこぼす場面も見られる。優里は、まるで自身の曲かのように「革命道中」を歌いこなし、圧倒的な歌唱力を見せつけている。
2番のサビでは、美しく響くハーモニーも披露。優里が歌い方を調整しながらアイナの声に寄り添っており、高いミュージシャンシップもうかがえる。終盤では、アイナが「怖くたって唸るぜ」とガナリながら歌い上げ、そこから2人の歌唱がぶつかり合う圧巻の展開に。人気歌手2人による迫力のパフォーマンスが存分に収められた映像となっている。
YouTubeのコメント欄には、「こんなすごいものが無料で何回も見られるなんて」「歌唱力に殴られてる感じで非常に良い」「アイナジエンドも勿論だけど優里ってやっぱバケモンや」「お互いが楽しそうな表情してるのがたまらん」「声量おばけ」「相性の良い2人」といった感想が並び、「20回ぐらい聴いてやっと冷静になった」「リピート止まらん」など、繰り返し視聴するユーザーの声も多く寄せられている。
さらに、アイナが「この動画のあと悔しくて眠れなかった」とSNSで明かしたというエピソードも広まり、互いに刺激を与え合う姿勢にも称賛が集まっている。再生回数、コメントともに伸び続けており、この動画は今なお熱い注目を集めている。
