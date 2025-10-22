¥Þ¥Ä¥³¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×8·î¤Ë¹øÉÕ¶á¤Î´ØÀá¤ò°¡Ã¦±±¡¡¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ËÌ³¤Æ»ÊÆ¡Ø¿·ÊÆÈ¯É½²ñ¡Ù¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Û¥¯¥ì¥ó¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢¹øÉÕ¶á¤Î´ØÀá¤ò°¡Ã¦±±¡£MC¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ì½Ö¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡Á¡ª¥Û¥¯¥ì¥ó¤µ¤ó¤¤¤Ï¼Õ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤¬·çÀÊ¤·¤¿»þ¤ËÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¡ÖTEAM NACS¡×¤Î¿¹ºêÇîÇ·¤¬¤³¤ÎÆü¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£·çÀÊ¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤Ç·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤ÈËÜÅö¤ËÆÇÀå¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤Ï8·î8Æü¤ËËÌ³¤Æ»´ä¸«Âô»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»ÊÆÀ¸»º¼Ô¸òÎ®²ñin´ä¸«Âô¡×¤Ë¸þ¤«¤¦°ÜÆ°Ãæ¡¢¹ø¤«¤é¤ª¿¬¤Ë¤«¤±¤¿´ØÀá¤Î°¡Ã¦±±¤ÇµÞ¤¤ç°ÜÆ°¤òÃÇÇ°¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£