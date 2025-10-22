ヤンチャでなかなか里親が決まらなかった犬の、感動の結末のInstagramが話題となっています。投稿したのは、日本初のショッピングセンター内の保護犬シェルターを経営する「ドッグシェルターanifareお台場」さん。投稿から2万回以上再生され、「幸せになってほしい」「よかったね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ヤンチャすぎて里親が決まらない保護犬→信じてトレーニングを続けた結果…36日後の『素敵な光景』】

保護犬うる坊くんが始めた挑戦

登場するのは、チワワのうる坊くん。とある日、1歳で保護犬となったうる坊くんは、新しい未来を目指してトレーニングを始めたといいます。ヤンチャでいたずら好きな性格から、なかなか里親が見つからなかったんだそう。

それでも「きっと変われる」と信じてくれる人たちに支えられ、うる坊くんは毎日コツコツと挑戦を重ねたといいます。最初は何もできなかったうる坊くんですが、諦めずにトレーニングを健気に続けたんだとか。

うる坊くんの日々の成長と小さな奇跡

うる坊くんはトレーニングを始めて、わずか3日でおすわりを習得したんだそう！今までできなかったのが嘘のように、練習を重ねるうちにおやつがなくてもできるようになったといいます。

うる坊くんはやがて散歩練習にも慣れ、今ではノーズワークにまで挑戦するように。次々と新しいことを吸収していくうる坊くんは、誰もが驚くスピードで成長していったといいます。

ついに夢を叶えた特別な日

そして、うる坊くんが迎えた1歳の誕生日の前日、とうとう新しい家族との出会いが訪れることに。うる坊くんがずっと願ってきた「本当の家族」と暮らす未来を手にしたといいます。

「諦めなければ夢は叶う」そう教えてくれたうる坊くんが挑戦した36日間。うる坊くんは保護犬としての挑戦を経て、たくさんの人に勇気を与えてくれる存在となったのでした。

この投稿には「ずっと気にしていたから本当にうれしい」「ずっと幸せにね」「カメラロールにうる坊の写真がたくさんあるよ」「フォロワー全員が泣いた」「ステキな犬生を送ってね」「おめでとう！」「愛情たくさんもらってね」といった声が寄せられています。

Instagram「ドッグシェルターanifareお台場」では、保護犬たちの日常や挑戦、そして新しい家族との出会いの様子がたくさん投稿されています。犬たちの成長物語は、心を温かくしてくれますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ドッグシェルターanifareお台場」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。