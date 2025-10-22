あるわんこと女の子の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で287万回再生を突破し、「これは泣く…」「なんて尊いんでしょう」「家族になるって素敵」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：柴犬に育てられた女の子→ワンコが亡くなってしまい…涙が止まらない『命のバトン』】

柴犬に育てられた女の子

YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」の投稿主さんは、甲斐犬『ハルヱ』ちゃんと柴犬『マメ』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。今回は、先代犬である柴犬『エミー』ちゃんの思い出を投稿しました。

それは、投稿主さんが子育てに奮闘していたときのこと。エミーちゃんは、娘さんと大の仲良しになったのだそうです。娘さんにとってのエミーちゃんは、生まれたときから一緒にいる大切な妹でした。ときには、エミーちゃんが妹かのように甘えることもあったといいます。

いつでも妹に寄り添った

エミーちゃんは、初めての育児でてんてこまいだった投稿主さんの癒しにもなりました。悩んだり落ち込んだりすることもあったそうですが、エミーちゃんの笑顔で心が救われたといいます。

娘さんが成長して大きくなってからも、エミーちゃんの妹愛は変わりませんでした。何かあると駆けつけてくれるのはエミーちゃん。娘さんにとって、エミーちゃんはかけがえのないお姉ちゃんだったのです。

そんなエミーちゃんも徐々に歳を取り、歩くのもおぼつかないほどに…。体がうまく動かせなくなってからも、娘さんをいつも大切に想っていたといいます。

命のバトンに感涙…

ほとんど歩けなくなったエミーちゃんですが、寝ている娘さんに寄り添いたくて、頑張って歩くこともあったそう。そんなエミーちゃんの姿を見て、投稿主さんも胸がいっぱいになったことでしょう。

娘さんは必死にエミーちゃんの看病をしましたが、17歳の誕生日を目前に虹の橋へ。エミーちゃんに育てられた娘さんは、今ではハルヱちゃん＆マメちゃんを献身的にお世話しているのだといいます。

そんな優しさを身に付けることができたのも、健気に愛を伝えてくれたエミーちゃんのおかげ…。深い絆で繋がれた命のバトンの物語に、家族の大きさや大切さを教えられるようです。

この投稿には「まさに命のリレーですね」「深い愛が伝わってきました」「みんな幸せになってほしい」などの温かなコメントが寄せられています。

エミーちゃんの思い出やハルヱちゃん＆マメちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。