LINEヤフーは、ヤフーショッピングで「ブラックフライデー」を11月25日～30日に開催する。期間中は、最大25％のポイント還元が受けられるほか、50％以上の割引商品を含むセールやクーポン配布、LYPプレミアム会員限定特典などを実施する。

期間中、合計購入金額に応じて最大＋8％の「PayPayポイント（期間限定）」が付与される。さらに、ボーナスストアPlusや「毎日5％」などの通常施策と組み合わせることで、誰でも最大25％の還元が受けられる。

最大25％還元の内訳は、常時開催の施策として、LINEアカウント連携で毎日＋5％、ボーナスストアPlusで最大＋10％、同Plusでさらに＋2％。これに加え、ブラックフライデー限定特典として、合計購入額が5000円以上で＋5％、2万円以上で＋8％が付与される。

また、人気ブランドや日用品、食品、家電などを中心に、ブラックフライデー限定価格で販売。クリスマスや年末年始に向けたまとめ買いや買い替え需要にも対応し、幅広いカテゴリの商品をお得に提供する。対象商品のラインアップは、11月18日から順次公開される予定。

このほか、対象ストアで利用できる限定クーポンの配布や、アプリ利用者限定のクーポン配布、さらにLYPプレミアム会員向けに合計5000円相当の入会特典も用意される。