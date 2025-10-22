俳優の高畑充希さんは10月21日、自身のInstagramを更新。出演した実写映画『秒速5センチメートル』のオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：高畑充希さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の高畑充希さんは10月21日、自身のInstagramを更新。出演した実写映画『秒速5センチメートル』のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】『秒速5センチメートル』オフショット

「こんな世界線もあったのかなー」

高畑さんは「きっと大丈夫。　#秒速５センチメートル」とつづり、同作主演のSixTONES・松村北斗さんとの写真を公開。映画館の座席らしきところに並んで座っており、2人ともオフショットらしいリラックスした表情です。この投稿が、作品を鑑賞した人を中心に大きな反響を集めています。

ファンからは「この場所でのツーショットやばい」「やっと逢えた」「こんな世界線もあったのかなーなんて思う場面」「貴重ですね」「泣きそうになりました」「胸に沁みる」などの声が寄せられました。

公式Instagramでもオフショット公開中

同作の公式Instagramアカウントでは、ほかにもオフショットを公開中。9日には、高畑さんと松村さんのクランクアップ時と思われる記念写真を投稿しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)