「貴重ですね」高畑充希、松村北斗との映画オフショットに反響！ 「この場所でのツーショットやばい」
俳優の高畑充希さんは10月21日、自身のInstagramを更新。出演した実写映画『秒速5センチメートル』のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「この場所でのツーショットやばい」「やっと逢えた」「こんな世界線もあったのかなーなんて思う場面」「貴重ですね」「泣きそうになりました」「胸に沁みる」などの声が寄せられました。
「こんな世界線もあったのかなー」高畑さんは「きっと大丈夫。 #秒速５センチメートル」とつづり、同作主演のSixTONES・松村北斗さんとの写真を公開。映画館の座席らしきところに並んで座っており、2人ともオフショットらしいリラックスした表情です。この投稿が、作品を鑑賞した人を中心に大きな反響を集めています。
公式Instagramでもオフショット公開中同作の公式Instagramアカウントでは、ほかにもオフショットを公開中。9日には、高畑さんと松村さんのクランクアップ時と思われる記念写真を投稿しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)