本選手は、9月13日東京ドームで行われた対阪神25回戦、9対10で迎えた 9 回裏、一死二、三塁の場面で、乱打戦に終止符を打つ逆転のサヨナラ 2 点安打を放った。

読売は初回に3点の先制を許すも、その裏に中山選手の満塁本塁打で逆転に成功。3回裏には岸田選手の2点本塁打でリードを広げるも、5回表に阪神の猛攻で7点を奪われ、6対10の苦しい展開に。7回裏に打線がつながり3点を返し、9対10で試合は9回裏を迎えました。四球、安打、犠打とチーム一丸で作ったチャンスで、打席には代打の坂本選手。阪神・ドリス投手との勝負は、フルカウントからの6球目を振りぬくと、打球は中前に抜ける劇的な逆転サヨナラ安打となった。

坂本選手の受賞は、2015年8月度、2016年5月度、2023年6月度に続き4度目の受賞となる。

――受賞の感想を教えてください

「4度目の受賞ということで、こうやって何度も選出いただくことができるのは、普段の練習を頑張っていて良かったと思います。10月はクライマックスシリーズもありますし、これからも活躍ができるように、ファンの皆様の期待にもっと応えられるように、頑張ります！サヨナラ打は阪神との最終戦ということもあって、非常に良い緊張感の中で、一打で決めきることができて本当に良かったです！」

――最近ハマっていることを教えてください

「映画鑑賞ですね。直近だと『E.T.』を見直しました！」

――球団のホームページだとメガネ探しとも書かれていたと思うのですが、いかがですか？

「メガネはずっとハマっています！好きなので、良いものがないか基本的にいつも探しています！」

――同級生の田中将大投手とはどんな話をされますか？

「1日1回くらい会話はしますけど、基本的に球場で会うので、本当に内容のある会話はそこまでしてないですね(笑)」

――田中投手が200勝達成したタイミングではどのようなお声がけをされましたか？

「今シーズン東京ドームで投げる最後の試合だったので、達成した時は自分のことのように嬉しかったですし、本人にも花束を渡すタイミングで『本当に良かった』と直接言うことができたので、良かったです」

――阿部慎之助監督とは監督が現役時代からの付き合いになりますが、最近どのように接されていますか？

「監督と選手なので、前比べたら会話をする機会が減ってて、最近は挨拶くらいしかしてないです(笑)。選手のときはロッカーにいるので、いつでもお話できたのですが、やっぱり監督室にいらっしゃるので、相対的に機会が減っていますね」

――最近よく行かれているお店や、食事で意識していることを教えてください

「和食か焼肉が多いですね！中華も好きなので、その3つをグルグルしている感じです(笑)。食事のときはバランスよく、偏らないようにということは意識して食べるようにしています！」

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

■スカパー！プロ野球セット

スカパー! はセ・パ12球団公式戦を全試合生中継！

テレビでもスマホでも見られます！

リニューアルでさらに使いやすさがアップしたプロ野球セットアプリが便利！※1

※1配信で視聴できる番組は、スカパー! プロ野球セットアプリ または スカパー! 公式サイトをご確認ください。



■オフシーズン中もお楽しみいただける番組をラインナップ

詳しくは以下でご紹介しています。

https://baseball.skyperfectv.co.jp/related/



■スカパー！プロ野球セットアプリ

https://baseball.skyperfectv.co.jp/app/

ライブ配信もスケジュールも選手名鑑も！このアプリ1つでOK！

▼注意事項

※番組をご視聴いただくためには、スカパー! で「プロ野球セット」もしくは「対象チャンネル」のご契約、および My スカパー! ID の取得が必要です。

※見逃し配信がない番組もございます。※放送日時やチャンネル等は、変更になる場合がございます。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ