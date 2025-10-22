前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が22日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。高市政権に期待することを語った。

この日は「政治経済日本シリーズ 物価と税金は下がるのか」をテーマに、泉氏のほか、ジャーナリストの須田慎一郎氏らをゲストに迎えて放送した。

22日に積極財政を掲げる高市早苗新総理が就任し、新内閣が発足した。垣花正アナうサーが高市総理就任に「物価と税金は下がりますかね？」と投げかけると、泉氏は「期待したいですけどね。やっぱ今回の布陣見ても、積極財政派が入っていますので、私的には積極財政プラス、減税ができるかどうか、消費税含めて期待したいですよね」とした。

一方の須田氏は「物価は下がらないと思うんですよ。やっぱり原材料価格の高騰とか資源の高騰がありますので」と見解。「ただ、その物価高騰に耐えられるだけの所得収入、あるいは減税というのが今後から注目になってくるのかなと思いますね」と話すと、泉氏は「だから、ポイントは物価上がっても、負担が減ったらいいわけですよ。使えるお金が増えたら。国民からすると生活は楽になるかどうかがポイントなので、そこやと思いますけどね」と指摘した。

垣花氏は「生活が楽になるのかどうか、そして楽になり方がどういうなり方なのか、順番というか」と聞くと、「物価とよく言われますけど、物価を下げるの大事ですけど、物価が上がっても、それ以上に賃金が上がるとか、負担が減税とか保険料の上乗せをやめるとかすると、助かりますから。そっちの合わせ技だと思いますけどね」と泉氏。「私は先に減税やと思います。政治決断しやすいわけですから。物価対策って時間かかったりしますし、賃金だって民間ありますから、色々悩ましいですけど、政治決断がしやすいのは、私は減税がやりやすいと私は思っているんですけどね」とした。