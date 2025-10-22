俳優の間瀬翔太が21日に自身のアメブロを更新。危うく引っかかりかけた詐欺についてつづった。

間瀬は「危うく引っかかりかけた詐欺」というタイトルでブログを更新。「先日ランチをしていた時に、ふとスマホを見ると知らない電話番号からの着信と留守番電話が一件」とつづり、「+1（844）」という謎の電話番号から着信・留守番電話があったことを報告した。

「関西とか沖縄からの電話なのかな？と思い留守番電話を聞いてみると、女性の声でアナウンスが流れてきて【現在ご利用中のクレジットカードが不正利用検知システムに完治したため、クレジットカードのご利用を停止いたしました。詳細のご確認については0を押してください】」（原文ママ）という内容だったことも明かしている。

間瀬はこのときパニックになっていたそうで、周りの友人に相談したところ「詐欺だと思うよ。俺もやられた経験あるから」と言われたといい、少し気持ちが落ち着いたという。

続けて「この時はたまたま周りに経験者さんが居たからこそ詐欺被害に遭わずに済みましたが、本来なら電話を掛け直したりして高額な電話料金を請求が来たり、色々番号を打たされて身に覚えの無い請求をされたりするそうです」（原文ママ）と述べた。

さらに「本当にヒヤヒヤしました。【自分は騙されない！】と思っている人ほど注意してくださいね。僕もそっちのタイプなので」「まずは1つ動いてしまう前に家族や友達にも相談してみてください」と読者に注意喚起をして、ブログを締めくくった。