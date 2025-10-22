タレントの大堀恵が21日、自身のアメブロを更新。長女の運動会で“号泣”したことを明かした。

【画像】大堀恵、長女の学校行事で作った弁当

大堀は「先週のお話になってしまいますが、長女の運動会がありました!!」と書き出し、「今年は高学年なのでお役目もいただき、本番でもゴールテープを持ったりと張り切っている姿が見られました」と長女の活躍ぶりをつづった。

ダンスの演目では「目の前に来てくれたお友達を見て『大きくなったな〜』『運動会練習頑張ったんだな〜』『みんな可愛いな〜』と、思っていたら涙が止まらなくなってしまいました。来年は小学生最後の運動会…すでにお友達ママたちとみんなでしんみりしてしまいました…親子共に、素敵なお友達に恵まれたな〜」と、感情が溢れ出た瞬間を明かした。

また次女について、「9.10ヶ月検診へ行ってまいります。最近は、バイバイと拍手のパチパチを覚えました」と成長を報告。「娘の覚えたてのバイバイでお別れです」と手を振る次女を抱いた自撮りショットを公開し、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは、「長女ちゃんももう11歳ですか。大きくなったね」「小さい白い妖精抱っこしていますね！」などのコメントが寄せられた。