元HKT48朝長美桜、黒タイツ×ミニ丈で美脚透ける「上品な色っぽさ」「大人の雰囲気」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】元HKT48でタレントの朝長美桜が10月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスから美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
朝長は「今季は沢山ミニ丈を履きたいと思って、大人可愛く着れるコーデを模索中 やっっとジャケットが着れる季節になって嬉しいね」と綴り、薄い茶色のジャケットに、黒のミニ丈のボトムス、黒いタイツの秋らしいコーディネートを公開。黒いタイツの下には、すらりとした美しい脚のラインが透けている。
この投稿に、ファンからは「上品な色っぽさ」「脚線美」「お洒落完璧」「ミニ似合う」「着こなし上手」「大人の雰囲気」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
