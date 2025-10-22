東京から中野に行く予定が、ゲリラ豪雨で「中央線」が運休に！ 東京メトロに“振替輸送”になったのに「Suica」は対象外…通勤定期券は“タダ”なのに、なぜ支払いが必要なの？

「交通系ICカード」は“振替輸送”の対象外

SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは、振替輸送の対象外です。東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）では、Suicaカードのチャージ残高で乗車した場合は振替輸送の対象にならないとしています。これは、入場時に目的地までの運賃が確定しておらず、最終着駅で初めて乗車区間が確定するためです。

また、PASMOを運営する株式会社パスモでは、PASMOに入金したお金で乗車後、列車が運行不能となっても振替輸送は利用できないとしています。チャージ残高で乗車した後に列車が運行不能になり、他の経路を乗車する場合は実際に乗車した区間の運賃を支払わなければなりません。

ただし、Suica・PASMO定期券や磁気定期券で区間内を乗車している場合は、振替輸送の対象となります。

これは、定期券を購入した時点で発着駅と経路が確定しており、切符と同様に乗車区間と運賃が確定している乗車券として扱われるためです。この場合は、駅の係員に定期券を提示し、振替乗車票を受け取ることで指定された振替輸送機関を利用できる可能性があります。



輸送障害などが発生した場合は「実際に乗車した区間の運賃」が必要

交通系ICカードで乗車した際に輸送障害が発生しても、振替輸送の対象にならないため、別の経路を利用する場合は実際に乗車した区間の運賃が必要です。

例えば、掲題のように東京から中野に向かう場合、JR中央線快速を利用すれば230円の運賃で済みます。しかし、中央線が運休になった場合は東京メトロの丸の内線で大手町駅まで移動し、そこから東西線に乗り継ぐ必要があるため、交通系ICカードで252円、普通券（きっぷ）で260円の運賃がかかる可能性もあります。



迂回路線を利用する際に追加で支払った運賃は「500円未満」が25％

輸送障害に遭遇した乗客は、どの程度の経済的負担を負うのでしょうか。公益財団法人鉄道総合技術研究所の研究を基に、他の鉄道路線に迂回する際に追加で支払った運賃を図表1にまとめました。

図表1

費用 割合 振替輸送票の利用 40％ 0円 25％ 500円未満 25％ 1000円未満 6％ 1000円以上 4％

公益財団法人鉄道総合技術研究所 輸送障害に遭遇した旅客の経済損失評価法を基に筆者作成

基本的には振替輸送票を利用して追加料金なしで目的に向かえるケースが多く、料金がかかる場合でも500円未満に収まるケースが多いようです。また、同調査によると輸送障害に遭遇した乗客のうち76％は再開を待ち、16％は他路線を迂回する行動を取っています。

再開を待った乗客に注目すると、そのうち49％は他路線に迂回すると運賃の追加支払いが発生すると考えていたようです。このことから、半数近くの乗客は追加運賃の発生を懸念していたか、振替輸送のルールを把握していなかったことが分かります。



まとめ

予期せぬトラブルで電車が止まってしまった場合、交通系ICカードで乗車していると振替輸送の対象にはなりません。原則として、実際に乗車した迂回ルートの運賃を支払う必要があります。

ただし、交通系ICカードの中でも定期券の場合は、区間内であれば振替輸送の対象です。万一に備えて、迂回ルートの切符代として少額の現金を持ち歩いておくと安心かもしれません。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 Suicaのチャージ分での利用では振替乗車の対象にならない理由はなんですか。

株式会社パスモ 鉄道での振替輸送時のお取り扱い

公益財団法人鉄道総合技術研究所 輸送障害が旅客に与える経済損失の評価手法

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー