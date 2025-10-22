¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡õ¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¡¢¡ÈË«¾ÞµÙ²Ë¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø½Ð¹ñ¡ÚPHOTO¡Û
¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥Ê¤¬¡ÈË«¾ÞµÙ²Ë¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢Îø¿Í½÷Í¥¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì
µî¤ë10·î21Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¶õ¹Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£tvN½µËö¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤ÈÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç»ëÄ°Î¨17.1¡ó¡ÊÂè12ÏÃ¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¥³¥ê¥¢Á´¹ñ´ð½à¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¤ÎtvN¥É¥é¥ÞºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ë²áµî¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Î¥è¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡Ê±é¼Ô¥æ¥Ê¡Ë¤¬Ä«Á¯¤ÎË½·¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐÌ£³Ð¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¦¥¤¡¦¥Û¥ó¡Ê±é¼Ô¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Ç¡¢9·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Àè¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤ÏÇ»¤¤¹õ¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥ó¥ª¥ó¥È¡¼¥ó¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¹õ¿§¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶À¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ï¼«Á³¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤¿¥À¡¼¥¯¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¡¢²¹¤«¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£Á´ÈÌÅª¤Ë¥·¥Ã¥¯¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¹õ¿§¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹â¤¤¿ÈÄ¹¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¥æ¥Ê¤Ï¡¢ÀÖ¡¢¹õ¡¢Çò¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥ë¡¼¥º¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥à¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊµÓÀþÈþ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾þ¤é¤Ê¤¤¥æ¥Ê¤Ï¡¢À¡¤ó¤ÀÆ©ÌÀ¤ÊÈ©¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò²Ã¤¨¡¢¡È¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤é¤·¤¤ÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µ¤³Ú¤µ¤ÈÈ®Ñï¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄêÀÐ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦2¿Í¤«¤é¤Ï½©¤ÎÆ÷¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹190cm¡£¹â¿ÈÄ¹¤È¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¡Áµ¶¤ê¤Î³Ú±à¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤â¡Ø»þÂ®493¥¥í¤ÎÎø¡Ù¡Ø´Ôº²¡§¸÷¤È±Æ¡Ù¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÁÎø¤ÏÆÃ·±¥³¡¼¥¹¤Ç¡Á¡Ù¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯6·î¸ø³«¤ÎNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤ÆKBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢LE SSERAFIM¤Î¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤È¶¦±é¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î¡¢Æ±¤¸2000Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç½÷Í¥¤Î¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡þ¥æ¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö¾¯½÷»þÂå¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£½÷Í¥¶È¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á³èÈ¯¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØEXIT¡Ù¤ÏÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£