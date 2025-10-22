【Eater. Illustration by neco】 2026年12月ごろ 発売予定 価格：32,890円

プライム1スタジオは、フィギュア「Eater. Illustration by neco」を2026年12月ごろに発売する。価格は32,890円。

本製品は、イラストレーターのneco氏によるオリジナルイラスト「Flower Imitation.」より、儚く危うい少女「〈Eater.〉」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」より1/7スケールでフィギュア化したもの。

白いキューブを積んだベース。ラボの匂いが漂う透明な実験器具。マスクの下に覗く白い歯と赤い舌先。儚く危うい造形美が、ユーザーの想像力を掻き立て、無駄のないシャープで繊細な線、余白を感じさせる静謐な色使いなど、neco氏の画風を1/7スケールに凝縮。差し色が生む緊張感まで表現している。

頭部にはマスクで口元を隠したフェイスパーツも付属しており、ジャケットを脱ぐこともできるので、思い通りの佇まいでディスプレイを楽しめる。

また公式サイトで購入できるボーナス版では「アクリルブロック」が付属している。

「Eater. Illustration by neco」

ボーナス版特典「アクリルブロック」

仕様：完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約320mm 素材：PVC、ABSなど セット内容フェイス×2（マスク外し、マスク着用）右腕×2（マスク外し、握り手）左腕×2（ジャケット用、ノースリーブ用）ジャケット（着脱式）特製ベース＜ボーナス版特典＞アクリルブロック

(C)neco

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。