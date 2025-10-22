日産「ちいさいSUV」発表に反響あり！ 全長4m以下の小型ボディにパワフルな3気筒ターボ搭載！ 「日本にもピッタリ」の声がある「マグナイト」中東モデルとは！

全長4m以下の小型ボディにパワフルな1リッターターボ搭載！

日産の中東法人は2025年9月16日、同地域のSUVラインナップを拡充する新たな一手として、コンパクトSUV「マグナイト」の導入を正式に発表しました。

これまで中東市場では、フラッグシップの「パトロール」から「キックス」に至るまで幅広いSUVを展開してきた日産ですが、そこにマグナイトを加えることで、これまでとは異なる新たな顧客層の獲得を目指す考えです。

内装も豪華な日産「マグナイト」

インドをはじめとする新興国市場向けに開発されたマグナイトは、2020年のデビュー以来、都市部での扱いやすさとSUVらしい存在感を両立させたモデルとして人気を博しています。

マグナイトのボディサイズは全長3990mm×全幅1760mm×全高1570mmと、日本でも販売されているキックス（全長4290mm×全幅1760mm×全高1605mm）よりもひと回り小さく、日産のSUVラインナップにおいてエントリーモデルとしての役割を担います。

中東市場に導入される仕様には、力強い走りを実現する1リッター直列3気筒ターボエンジン（最高出力99馬力）が搭載され、トランスミッションにはCVTが組み合わされます。駆動方式は2WD（FF）です。

このパワートレインは、エントリークラスでありながら十分な動力性能と優れた燃費効率を両立しており、日常使いでの実用性を高めています。

エクステリアは大きなグリルを装着し、SUVらしいたくましさを表現。インテリアはブラックを基調としながらオレンジのアクセントカラーが配され、若々しくスポーティな空間を演出しました。

マグナイトには、日産の先進運転支援システム「プロパイロット」は採用されていませんが、駐車時に便利な360度アラウンドビューモニターやパーキングセンサー、充実したインフォテインメント機能など、現代のニーズに応える装備を備えています。

ボディカラーは全7色が用意され、そのうち5色ではルーフをブラックとしたスタイリッシュなツートーン仕様も選択可能です。

日産は、このマグナイトを競争の激しい中東のコンパクトSUV市場における重要な戦略モデルと位置づけています。

アラブ首長国連邦での価格は5万9900AEDから（日本円で約245万円）に設定されます。

そんなマグナイトについて、日本のネットユーザーからは国内市場への導入を熱望する声が数多く上がっています。

特に、そのデザインに対しては「かっこいいねぇ」「スタイリングがいい」といった肯定的な意見が目立ちます。

また、「日本でもサイズ感がぴったり」と評価する声もあり、1リッターターボエンジンについても「乗ってみたい」「興味がある」と高い関心が寄せられています。

こうした期待の背景には、「ただでさえラインナップ少ないんだから日本にも導入したら？」「海外ではいいクルマを出してるのに国内展開しない」といった、日産の現在の国内市場における商品展開に対するもどかしさも見て取れます。

そのほか、「日本でこそ出すべき車種」「これ、日本もそこそこ売れると思う」といった意見も見受けられ、海外で展開される魅力的なモデルが、日本のユーザーにも強く求められている状況がうかがえます。