【トランスフォーマー：「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」新商品】 近日予約開始

　タカラトミーは、変形玩具「トランスフォーマー」より「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」の新商品を近日予約受付を開始する。

　「エイジ・オブ・ザ・プライム」は「13人のプライム」を中心に展開されているシリーズで、「スタジオシリーズ」は映画に登場するキャラクターを展開するシリーズで、ロボットモード時のスケールを統一したものとなっている。

　公式Xアカウントにて各新商品のシルエットが公開され、「サウンドウェーブ」と思われるシルエットなどが確認できる。

(C) TOMY