「トランスフォーマー」より「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」新商品シルエットを公開
【トランスフォーマー：「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」新商品】 近日予約開始
タカラトミーは、変形玩具「トランスフォーマー」より「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」の新商品を近日予約受付を開始する。
「エイジ・オブ・ザ・プライム」は「13人のプライム」を中心に展開されているシリーズで、「スタジオシリーズ」は映画に登場するキャラクターを展開するシリーズで、ロボットモード時のスケールを統一したものとなっている。
公式Xアカウントにて各新商品のシルエットが公開され、「サウンドウェーブ」と思われるシルエットなどが確認できる。
AGE OF THE PRIMES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) October 22, 2025
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「エイジ・オブ・ザ・プライム」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/J9fhedpncx
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) October 22, 2025
New products coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「スタジオシリーズ」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/Y73Ol7OC29
(C) TOMY