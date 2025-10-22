スポーティなフル電動マカン登場

ポルシェは、『マカン・エレクトリック』のラインナップの中でも特にドライバー重視のモデルと位置付けられる『GTS』バージョンを新たに発表した。

【画像】マカンにもドライバー重視の『GTS』が登場！【ポルシェ・マカンGTSエレクトリックを他のモデルと見比べる】 全44枚

4Sと最上位のターボの中間に位置し、日本全国で10月22日より予約受注を開始している。価格は1396万円（税込み）から。



ポルシェ・マカンGTSエレクトリック ポルシェ

新型『マカンGTSエレクトリック』はデュアルモーターから最高出力516psを発生するが、ローンチコントロールにより短時間なら571psまで引き上げることができる。最大トルクは97.3kg-m。

これはガソリンエンジン搭載マカンよりも約130ps、さらにトルクでは約41kg-mも上回る数値だ。

パワーの大半は、ターボと同じくリアモーターから供給される。このリアバイアスの設計により、GTSでは魅力的なドライビングフィールを実現しているとポルシェは説明する。

ドライバーの没入感を高めるため、GTSには電子制御リアディファレンシャル、専用チューニングを施したダンパーとアンチロールバー、専用のトラクションコントロールおよびトルクベクタリング・システムが採用されている。

前後重量配分は48：52を実現。また、重心位置を低く抑えるため、標準モデルより車高を10mm低く設定している。専用のサウンドシステムも備えるほか、オプションでリアアクスルステアリングが選択可能だ。

GTSは絶対的なパワータイプではないが、それでも加速性能は驚異的だ。ローンチコントロール作動時、0-100km/h加速は3.8秒で達成する。比較すると、516ps（オーバーブースト時）の4Sより0.3秒速いが、639psのターボには0.5秒及ばない。

マカンGTSの0-200km/h加速タイムは13.3秒、最高速度は250km/hに達する。

バッテリーは4Sやターボと同じ100kWhのユニットを採用し、最大584kmの航続距離を実現する。

ポルシェによると、800V DC急速充電器で最大270kWの充電に対応し、10〜80％の充電を21分以内に完了するという。

GTSの外観的な特徴として、ブラックのディテール、ワイドなサイドスカート、新設計のフロント＆リアエプロンが挙げられる。21インチアルミホイールを標準装備し、22インチもオプションで用意される。

インテリアは、Race-Texトリムとブラックレザーを組み合わせている。12.6インチのドライバーディスプレイ、10.9インチのタッチスクリーンを装備し、オプションで10.9インチの助手席用タッチスクリーンが選択できる。