【カッパのキューキュー】昭和の人気ぬいぐるみがリニューアルして復刻！
1984年にセキグチから誕生し、今でもファンが多い昭和生まれのキャラクター「カッパのキューキュー」。どこか懐かしさを感じる姿を忠実にリニューアル復刻して発売される。
「カッパのキューキュー」は1984年（昭和59年）に生まれたセキグチオリジナルのぬいぐるみで、「COMICALS（コミカルズ）」というキャラクターシリーズの中の1つ。
コミカルズは名前の通り、ちょっとクスッとしてしまうようなネーミングに、二頭身でデフォルメをした愛らしい姿のぬいぐるみが数多く生まれた。
当時からシリーズを通して人気が高く、中でも「カッパのキューキュー」は今でもたくさんのファンから愛され続けているぬいぐるみだ。
カッパと言えばキュウリ、キュっとおなかの笛が鳴る、、そんなダジャレのような発想から当時この名前が付けられた。手に持ったキュウリと頭のお皿がチャームポイント。
登場から41年経ったこの令和の時代も、コミカルでチャーミングなキューキューに人々の心はときめくはず。そんな特別な想いで復刻をさせたセキグチのオリジナルキャラクターだ。
そんな「カッパのキューキュー」の、ぬいぐるみSサイズとマスコットキーチェーンの計2商品が、2025年12月5日（金）より先行発売、2025年12月12日（金）より一般発売される。
Sサイズは昔のキューキューの雰囲気を忠実に再現するために、当時と同じ素材のアクリルボア生地を採用し、しっかり綿が入ったぬいぐるみに仕上げられている。型紙は今回のリニューアル復刻の為に新たに起こし、細部のバランスを取り直しながらデザインしている。
またお腹の鳴き笛も当時と同じように再現しており、おなかを押すとキュッと鳴く。
マスコットサイズは新商品となる為、1から小さなサイズのキューキューを作り手触りの良い生地で仕上げられている。キーチェーン付きで持ち運びやすい手のひらサイズだ。
どちらも目のパーツはハイライト入りのものを採用しており、キュルっとした目の印象がキューキューの可愛らしさをさらに引き立てている。
「ピカポン」とサイズ感を統一しているので、一緒に並べてもかわいい世界観が作れるところもポイントだ。
