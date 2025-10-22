【バック・トゥ・ザ・フューチャー】40周年！ ヒルバレーの時計台モチーフの腕時計
ユートレジャーにて、今年映画公開から40周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「時計台モチーフ腕時計（『バック・トゥ・ザ・フューチャー』 40周年モデル）」が、2025年10月21日（火）〜12月29日（月）の期間限定で予約受け付けを行う。
＞＞＞時計台モチーフ腕時計をチェック！（写真10点）
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（『BTTF』）シリーズは第1作が1985年に公開された映画。1985年に生きる高校生マーティ・マクフライが、友人の老科学者ドクことエメット・ブラウン博士が開発したタイムマシンに乗り、過去や未来を駆け巡るSF娯楽活劇だ。
このたびの腕時計は、2025年で映画公開から40周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションしたアイテム。
劇中で、タイムスリップの鍵となる「ヒルバレーの時計台」をモチーフにした文字盤は、シンプルながらも映画のストーリーを想起させるデザイン。ハラハラドキドキなシーンで何度も画面に映るので記憶に残っている方もい多いのでは。
そして裏蓋には、40周年記念ロゴとシリアルナンバーを刻印。ゴールドのケースにブラックのレザー（牛革）の組み合わせで、上品で落ち着いたクラシカルな印象に仕上がっている。
予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行われている。ぜひこの機会に立ち寄って、実際に見てほしい。展示スケジュールは変更となる場合があるので、来店前に店舗へお問い合わせを。
過去、現在、未来を共に刻む腕時計をあなたの手に！
