城田優、「松竹ブロードウェイシネマ」公式アンバサダー就任 ミュージカルの魅力熱弁「エンターテインメントの王様」【コメントあり】
俳優の城田優がこのほど、31日から始まる「松竹ブロードウェイシネマ2025秋」の公式アンバサダーに就任した。
【写真】巨大名刺を手ににっこり！公式アンバサダーに就任した城田優
「松竹ブロードウェイシネマ」はアメリカ・ニューヨークのブロードウェイ舞台を特別撮影し、日本語字幕付きで映画館で公開するという企画。今回、トニー賞を総なめにした、伝説の傑作ロングラン・ミュージカル3作品を全国順次公開する。
数々のミュージカルに出演、プロデュースなども手掛ける城田は3作品それぞれの見どころ、そして、本場のブロードウェイミュージカルをスクリーンで観られる魅力などを語った。
【コメント】
――公式アンバサダーに選ばれてどうですか？
城田：アンバサダーに選んでいただき光栄です。シンプルに僕としても知らなかった作品に触れることができたりとか、実際、ブロードウェイまで行かないと観られない作品を一足早く、観させていただけることとか、特等席といいますか、個人的に興味があるミュージカルというジャンルの《ご褒美お仕事》というか、自分自身アンバサダーに就任して、お話をするために、（作品を）観るわけですけど、それだけではなく、個人的に自分が楽しみで観られるというところも含めて、有難いお話です、非常に光栄です。
――本場のブロードウェイミュージカルを、映画館で観られることはいかがですか？
城田：ブロードウェイミュージカルを観ようと思うと、特に円安の世知辛い世の中、飛行機代＋宿泊代＋チケット代など何十万円という金額がくだらない中で、中には映画館に行くのに手間のかかる方もいらっしゃるかもしれませんが、NYに実際行って、シアターで実際に観るということに比べたら、雲泥の差があるほど（映画館で本場のミュージカルを楽しむことは）大変ではない。少しのお時間と、少しのお金を出せば、本場ブロードウェイの中でも数々の賞を受賞したりノミネートされていたり、高く評価されている作品たちに間近でふれることができる！そいうのは、このプロジェクトの試みならでは。ありがたいですよね。ミュージカルファンの人たちは、きっと拝んでいるじゃないかな。「ありがたや〜」と思っていると思いますし、どんどんこの試みを拡げていっていただいて、ミュージカルの魅力がより多くの方に届けばいいなと思っています。
日本でミュージカルが映像化がされる時にも言えることですが、（シアターで観劇する場合）、本来だと引きの画といいますか、ずっと定点カメラを観ている感じになりますよね。中にはオペラグラスで補ったり、近い席でご覧になる場合は、幸運なことに役者さんの表情も観ることもできるわけですが、なかなかフォーカスして主人公だったりとか、登場人物たちの表情にフォーカスしてお芝居を観ることは難しい中で、このように映画として上映されることで、ディレクターが選んだ映像ではあるけれど、やはり大事な部分をしっかりと見逃さないカット割りにもなっていますから、そういった意味でも（映画館でミュージカルを観ることは）ミュージカル初心者にも優しいと思います。今観るべき表情がこれですよってディレクションされている状態ですから、そういった意味でも楽しみやすい、親しみやすいミュージカル映画になっていると思います。
――城田さんにとってミュージカルとは。
城田：難しいですね。今回上映される3作品も全く毛色が違って、それぞれの魅力があって、色と一緒で、どの色にもその魅力があって、「その色が好きだ」という人がいれば、「その色はちょっと苦手だ」だという人がいる。でも「自分は何色が好きなんだろう」と見つけられるとても楽しいコンテンツだと思いまして、一口に、今の時代、10年〜20年前に比べると日本でもミュージカルが普及したと言いますか、たくさんの人が演じられたりとか、海外のミュージカル作品が日本に入ってくる機会もあり、触れることが増えてきていると思います。「私はこれが好きだな」とか「無理だなぁ」とか材料が増えていけばいくほど、自分がどれに魅力を感じるかとか、惹かれるかとかが出てくると思うのですが、そういった意味でミュージカルってとても幅が広いので、ぜひ、あまり観たことがない方や、そんなにミュージカルに興味がないって方にも、「まぁそう言わずに、ぜひ一度、エンターテインメントの王様だと言われているミュージカルというジャンルを楽しんでほしい」。シアターで観劇するのもいいし、ハードルが高いと思う人は、今回のように映画館でミュージカルを楽しんでほしい。ミュージカルはエンターテインメントの中で、とても刺激的で、作品によって全く毛色が違う。僕も好みの物もあれば、これはちょっという物もある。でもそれを見つけるのもまた楽しいですし、とにかくカラフルな世界なのでいろいろな色に触れていただきたいと思うし、心が豊かになるコンテンツだと思います。
