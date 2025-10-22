プロボクシング三迫ジムは22日、WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（29＝三迫）の6度目の防衛戦を11月22日（日本時間23日）に米カリフォルニア州ロングビーチのサンダースタジオで開催すると発表した。

同級2位グロリア・ガジャルド（30＝メキシコ、16勝7KO3敗3分け）の挑戦を受ける。4戦連続で米国での防衛戦となり、同地では初のメインイベンターとなる晝田は自身のSNSで「6度目の防衛戦、リング誌ベルトもかけて戦います。必ず勝って日本に帰ります たくさんの応援よろしくお願いします！！」などと意気込みを記した。

晝田は5月の防衛戦で同級1位カーラ・アイレン・メリノ（アルゼンチン）に大差判定勝ちし、米老舗専門誌「ザ・リング」の同級認定チャンピオンベルトを日本女子で初めて獲得。25年4試合目となる次戦では、同ベルトも懸けられるという。

対するガジャルドは「360プロモーションズ」を通じて「晝田の時代は終わった。今こそ私の時代。このチャンスをものにして、世界ベルトは持ち帰る」と強気にコメントした。