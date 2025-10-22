お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）が22日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。フリー転身後の変化について語った。

くるまは今年2月、オンラインカジノ賭博に関与していたとの報道を認め、謝罪。活動を自粛していたが、4月28日にYouTubeで活動再開と吉本興業とのマネジメント契約終了を発表していた。

フリーに転身し、どうやって仕事のオファーを受けているのか問われると「今回で言ったらTBSラジオのディレクターさんが僕にオファーしたいと思ってくださって、僕の連絡先知ってるんじゃないか？っていう人にまず連絡するんですよ」

パーソナリティーの「パンサー」向井慧は「ヤーレンズの出井（隼之介）くんから（連絡）いってるんだよね？」と確認されると「そうなんです。（番組が）出井さんに連絡先聞いて、出井さんから連絡が来るっていう…“テレフォンショッキングスタイル”。紹介、紹介で埋まっていくという」と明かしたくるま。

しかもオファーの受け付けは「メールではなくLINE。個人LINEなので友達からしか（オファー）来ない」と笑いを誘った。