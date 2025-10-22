日本ハムは２２日、石川直也投手、福田俊投手、育成選手の山本晃大投手、平田大樹外野手の４人に戦力外通告を行った。

石川は２０１４年度ドラフト４位で入団。リリーフとして１８年に５２試合登板、１９セーブをマークするなど才能を開花させた。翌１９年にはキャリアハイとなる６０試合登板を達成。だが右肘のトミー・ジョン手術を受けるなど故障に悩まされ、近年は登板試合数が減少。今季は１軍登板無しに終わっていた。

「今年の成績を含め、ここ数年の成績を含めて覚悟はしていた。しょうがないかなと思います」と語り、「現役を続けられる限りはやりたいなと思っています。やり切ったとは思っていない。可能性がゼロになるまでやりたいなと思っています」と現役続行を希望し、トライアウトにも参加する予定だ。球団には「１１年間、ユニホームを着させてもらって、いろんな経験をさせてもらったので感謝しています」と語った。

福田は星槎道都大から１８年度ドラフト７位で入団。２年目にリリーフで３０試合登板をマークするなどチャンスをつかんだ。２３年には２９試合の登板で防御率０・００を記録。だが今季は１軍登板がなかった。

キャンプ中から原因不明の故障に悩まされたが「シーズン終盤に戻ってきて、今は何ともないです」と福田。「なかなか治らず２カ月くらいボールを投げられなかった。感覚、出力が戻ってこなかった」と明かし、「現役続行でトライアウトは受ける予定でいます」と語った。「やれる自信はあるんで。チャンスは少ないと思うんですけど、そのチャンスが来たときにしがみついて結果を出せるように」と前を向いた。

山本は球団を通じ「プロとしてイメージされる華やかな野球人生ではなかったですけど、ファンの皆さんや友人、家族が暑い中でも来て声をかけてもらったことは、僕の中では幸せでした。本当に感謝の気持ちしかありません」とコメントし、平田は「いい経験を積むことができました。この経験を今後の人生につなげていけるようにしたいです」と語った。

日本ハムは２０日までソフトバンクとのＣＳファイナルＳを戦っており、激闘を終えた２日後、来季へ向けた戦力整備に入った。第１次期間では古川裕大捕手に戦力外通告を行っていた。