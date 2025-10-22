＜下品で非常識な義両親＞「顔合わせにチノパン？」TPOわきまえない人たちにアゼン【第1話まんが】
私はミナ（30歳）。大らかで頼もしい恋人のショウタ（32歳）とは、友人たちとのバーベキューの場で知り合いました。私たちは結婚を意識するようになり、このたびお互いの両親に会ってもらうことにしました。場所はちょっといいイタリアンレストランです。ショウタは有名な企業に勤めているエリートで、いたって常識的な人。ご両親も同じような感覚の方々で、それなりにきちんとした服装で来るはずだと思っていましたが……？
当日。私と両親は少し早く着いたので、先に席に座ってショウタたちを待ちました。するとショウタがあとから店に入ってきました。礼儀正しく丁寧に挨拶をするショウタのことを、私の両親も気に入ってくれたようでした。
なんとショウタのご両親は、チノパンにキャップといった格好で現れたのです！ 私たち家族はきちんと、顔合わせの場にふさわしいフォーマルな服装を選んでいました。ショウタもさすがにちょっと呆れた様子です。
大学卒業後、会社員として働いていた私。30歳を前にしてショウタという素敵な人と出会うことができました。私たちはすぐに結婚を意識するようになりました。
ちょっといいイタリアンレストランを予約して、お互いの両親に会ってもらうことにした私たち。結婚への道を進みはじめた気がして私はとても嬉しかったです。しかし約束の場に現れたショウタのご両親は、とてもラフな格好で……。TPOを考えられないような彼のご両親を見て、私はあぜんとしてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
