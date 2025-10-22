ちいかわたちが“ちょこん”と乗ったハンドクリーム新登場！ しっぽがかわいい“後ろ姿”にもこだわり
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」の新たなコラボ商品となるハンドクリームとリップクリームが、10月31日（金）から発売される。
【写真】大人気の“うさけつ”も♪ 『ちいかわ』ハンドクリームの後ろ姿
■ペアでプレゼントしてもかわいい
今回登場するのは、「Lovisia」だけのオリジナル立体マスコット付シリコンカバーが付いた「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と、キュートなデザインの「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」の2種類の商品。
「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」は、それぞれのキャラクターにマッチした落ち着いたくすみカラーで、ちいかわたちのキュートさを引き立てるハンドクリームだ。シリコンカバーに”ちょこん”と乗ったマスコットは、後ろ姿までこだわりあり。
ちいかわ（ホワイトティーの香り）、ハチワレ（ピンクブーケの香り） 、うさぎ（ホワイトリリーの香り） 、くりまんじゅう（フローラルシャボンの香り） 、モモンガ（サボンの香り） 、ラッコ（キンモクセイの香り） 、シーサー（ピオニーの香り）の全7種類がラインナップされ、思わず集めたくなる、コレクション性も兼ね備えたアイテムだ。
一方「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」は、「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」とペアでプレゼントするのにもぴったりなカラーリングとデザインのリップクリーム。
ハートと一緒になった「Lovisia」だけのオリジナルデザインのちいかわたちは、抜群のかわいさとなっている。
ラインナップは、ちいかわ（ミルクティーの香り）、ハチワレ（ピーチの香り） 、うさぎ（メロンの香り） 、くりまんじゅう（グレープの香り） 、モモンガ（ブルーベリーの香り） 、ラッコ（ユズの香り） 、シーサー（マンゴーの香り）の全7種類だ。
「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」は、10月31日（金）の10時00分から「Lovisia」オンラインショップで販売を開始。同日から「ちいかわらんど」「ちいかわマーケット」及び全国のバラエティショップでも順次販売される。
