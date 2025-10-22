¡Ö¥¤¥±Éã¡õÂ©»Ò¡×à¤½¤Ã¤¯¤ê18ºÐÂ©»Òá¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÅìµ·½¨¼ù¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Á¤Ã¤Á!¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×
¥í¥Ã¥¯¤ÊÈ±·Á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÂ©»Ò
¡¡²í³Ú»Õ¤ÎÅìµ·½¨¼ù(66)¤¬°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÀã¤¬Ã«ÂçÄÍ±Ø¶á¤¯¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÎ¶¤Î¿À¡×¡£Åìµ·¤¬à¤Á¤Ã¤Áá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦Åµ¿Æ(18)¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÀÖ¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¡ª¡¡ñ»Ò¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡¡ÂØ¤¨¶Ì¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È·ã¾Þ¡£È±·Á¤¬¥í¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â»÷¤¿2¿Í¤¬ÀÖ¤¤´ï¤òÁ°¤ËËþÂ¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËµÞ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤ÎÅ¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤é¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ£¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¹Ô¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±Éã¡õÂ©»Ò¡¢ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤¬²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á!¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÂØ¤¨¶Ì°ì¶ÌÌµÎÁ¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤½¤ì¤òÊ¿¤é¤²¤ë°ßÂÞ¤¬Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£