¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é45Ç¯¡¢59ºÐ½÷Í¥àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×
¡¡¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤¬³«ÊüÅª¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ¬¥ö³Ù¤è¤ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä¹Ìî¡¦»³ÍüÎ¾¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÈ¬¥ö³Ù¤Ç»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÀî¾åËã°á»Ò(59)¡£
¡¡±ó¤¯ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¹â¸¶¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÊÒÂÎ©¤Á¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡Ä¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡ÖËã°á»Ò¤µ¤ó¡Äà¶âÈ¬ÀèÀ¸á¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤«¤é¡¢¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉÁ±¤¤Í¡Á¡×¡Ö´ã¶À¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËã°á»Ò¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àî¾å¤Ï1980¡Á81Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º(TBS)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡¦Ç÷ÅÄÈ¬½Å»Ò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó(µýÇ¯83)»£±Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥Ì¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¥¬¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£