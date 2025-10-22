参院議員の泉房穂氏が２２日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に生出演。前日に行われた首相指名選挙で、泉氏は会派を組んでいる立憲民主・野田代表ではなく、チームみらいの安野貴博氏に票を投じていたことについて説明した。

須田慎一郎氏が「泉さん、不可解な行動を取った。野田さんに入れると思いきや、安野さんに入れてしまう。会派を組んでいるのになんで立憲の野田さんにいれないんだってプチ炎上している」と質問。

これに泉氏は「私の立場は無所属でありながら、立憲民主、社会民主、無所属の３つで組んでいる会派。私は無所属なので」と立場を説明し「私は安野さんと近しいので、安野さん頑張れという応援の気持ちで書いた」と語った。

垣花アナは「会派ってよく分からないが、私の認識では泉さんは無所属、ただ国会はグループを組む必要が？」と質問。泉氏は「会派を組まないと委員会に入れなかったりする」といい「例えば私は４つ入っているが、安野さんは会派を組んでいないので１つしか入れない。いっぱい活躍しようとしても所属する委員会が少ないともったいない」とも語った。

須田氏は「立憲からるすと、野田と書いてくれて、いれてくれるでしょうと期待していた」「だから立憲から裏切り者の声が飛んでくる。これが考えてみると古い国会の慣習なんですよ」と、立憲サイドは良く思っていないと指摘。泉氏は「どちらから物を見るか。慣習をどれぐらい尊重するか」「会派を組むときに何か言われたわけでもない。私は無条件で入ったと思っている」と何も条件は付けられていないと主張したが、一方で「長年の方は会派に入った以上は、と思っている人はいる」とした。

垣花アナは「泉さんも分かってはいるけど新しい風を、ある意味１票を投じる意味で」と言うと、泉氏は「安野さんにはホンマ、期待していて。ＡＩを使って永田町に新しい風を吹かせてますから」とも話していた。