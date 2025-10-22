【10/21 ローソン】プレミアムロールケーキの新作「2層のマロン」登場！栗尽くしの濃厚なクリームを実食レポ
10月21日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）ウチカフェでプレミアムロールケーキの新作、2層のマロン登場！
渋皮栗のダイスカットに栗のホイップクリーム、さらに濃厚なマロンクリームでまさに栗尽くしのロールケーキです。食レポを紹介します！
■プレミアムロールケーキ 2層のマロン 248円(税込)
ウチカフェスイーツ大人気のプレミアムロールケーキの新作は、毎回間違いない美味しさ…！栗尽くしのロールケーキ…楽しみです！
渋川栗のダイスカットがたっぷりトッピングされてます。クリームたっぷりが魅力のプレミアムロールケーキ。マロンクリームの味わいは？
ロールケーキの生地がふわふわ！渋皮栗のダイスカット、1層目の細かな栗が入ったマロンクリーム、2層目のモンブランのようなクリーム、どれも甘さしっかりで、マロンの味わいが濃厚！これは贅沢な組み合わせです。
特に2層目のクリームが濃厚なので、モンブランケーキを食べているような気分にもさせてくれます。生地のふわふわ感がマロンのクリームたちを包み込んで、それぞれの美味しさが、口の中でまろやかに広がります。クリームがこれでもかと入っているので、食べ終えた後の満足感をぜひ。栗好きの方に味わっていただきたいです。
＜栄養成分表示（1個あたり）＞
エネルギー 211kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 9.6g
炭水化物 27.9g
‐糖質 27.0g
‐食物繊維 0.9g
食塩相当量 0.12g
(Shino)
