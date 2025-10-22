TVアニメ「キングダム」第6シリーズノンクレジットOP＆EDムービーが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月よりNHK総合にて放送中のTVアニメ「キングダム」第6シリーズのノンクレジットOP＆EDムービーがアニメ公式YouTubeにて公開となった、

オープニングはいきものがかりが歌う「生きて、燦々」、そしてエンディングは友成空が歌う「咆哮」。OP、EDともに、仲間との誓いを胸に戦場を駆け巡る様子やそれぞれの信念を抱いて歩んでいく姿に心が震える映像となっている。

いよいよ次回放送の第4話より王騎の矛を手に鄴をめぐる戦いへと身を投じていくこととなり、さらに盛り上がっていくTVアニメ「キングダム」第6シリーズに乞うご期待！

●作品情報TVアニメ「キングダム」第6シリーズ2025年10月4日(土)24時10分〜NHK総合にて放送開始 ※放送予定は変更になる場合があります。

【Staff】

原作・監修：原 泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：今泉賢一

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：阿部 恒

美術監督 ：東 潤一

色彩設計 ：阿部みゆき

撮影監督 ：郄野弘樹

3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集：柳 圭介

音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之

音楽制作 ：エイベックス・ピクチャーズ

音響監督 ：ハマノカズゾウ

音響制作 ：神南スタジオ

アニメーション制作：スタジオぴえろ／スタジオ サインポスト

【Cast】

信：森田成一

嬴政：福山 潤

河了貂：釘宮理恵

羌瘣：日笠陽子

渕：赤城 進

尾平：鳥海浩輔

蒼仁：小村 将

蒼淡：林 大地

干斗：林 勇

王賁：細谷佳正

蒙恬：野島裕史

王翦：堀内賢雄

亜光：武田幸史

麻鉱：松本 大

亜花錦：立花慎之介

楊端和：園崎未恵

桓騎：伊藤健太郎

李牧：森川智之

舜水樹：坂 泰斗

馬南慈：手塚秀彰

尭雲：真野恭輔

趙峩龍：東地宏樹

紀彗：石井康嗣

馬呈：三宅健太

金毛：拝真之介

岳嬰：松本 忍

カイネ：村井美里

傅抵：花江夏樹

他

楽曲情報

OPテーマ

「生きて、燦々」

歌： いきものがかり (Sony Music Labels Inc.)

作詞・作曲：水野良樹

編曲：島田昌典

EDテーマ

「咆哮」

歌：友成空(cutting edge)

作詞・作曲・編曲：友成空

第6シリーズ：あらすじ

紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。

進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。

さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。

鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！

©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

