【10/21 ローソン】ふわもち生シフォンの新作「焼き芋」登場 濃厚クリームがたまらない！実食レポ
10月21日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）ウチカフェでふわもち生シフォンの新作登場！
今回は「焼き芋」の生シフォンです。秋の味覚スイーツの味わいやいかに？！食レポを紹介します！
■ふわもち生シフォン 焼き芋 279円(税込)
前回は抹茶の生シフォンでしたね。今回は、秋の味覚「焼き芋」の生シフォンです。クリームが焼き芋味というのが特に気になります…！
見た目はシンプルなふわもち生シフォンと変わらないです…。でも、香りがしっかり焼き芋！食べたくなる良い香りです〜。
トップのクリームは甘すぎず、焼き芋の濃厚な味わいをしっかり感じられます。生シフォンとの相性も良く、全体的にやさしい甘みなので食べやすいです。シフォンケーキは今回も、ふわふわとした軽い食感ともちっとした歯ごたえがあります。おやつの時間や朝食、小腹が空いたときに良さそうです。
＜栄養成分表示（1個あたり）＞
エネルギー 224kcal
たんぱく質 6.0g
脂質 11.5g
炭水化物 24.4g
‐糖質 23.8g
‐食物繊維 0.6g
食塩相当量 0.26g
■意外と重たく感じない！ 焼き芋クリームとミルクティ
ふわもち生シフォン焼き芋と合わせたのは「アッサム2ndフラッシュ」（Gclefジークレフ）です。焼き芋クリームが濃厚なので、ミルクティにすると重たいかな…、ストレートの方が良かったかなと思ったのですが、良く合いました。
クリームたっぷりのスイーツだと、ストレートの方がさっぱりしていて軽やかな後味になるので、好んで飲みますが、ミルクティにハマっていたため試してみましたがアリでした…！紅茶も生シフォンもすすみました。みなさんもぜひ、紅茶と共に楽しんでみてくださいね。
(Shino)
今回は「焼き芋」の生シフォンです。秋の味覚スイーツの味わいやいかに？！食レポを紹介します！
■ふわもち生シフォン 焼き芋 279円(税込)
前回は抹茶の生シフォンでしたね。今回は、秋の味覚「焼き芋」の生シフォンです。クリームが焼き芋味というのが特に気になります…！
見た目はシンプルなふわもち生シフォンと変わらないです…。でも、香りがしっかり焼き芋！食べたくなる良い香りです〜。
トップのクリームは甘すぎず、焼き芋の濃厚な味わいをしっかり感じられます。生シフォンとの相性も良く、全体的にやさしい甘みなので食べやすいです。シフォンケーキは今回も、ふわふわとした軽い食感ともちっとした歯ごたえがあります。おやつの時間や朝食、小腹が空いたときに良さそうです。
＜栄養成分表示（1個あたり）＞
エネルギー 224kcal
たんぱく質 6.0g
脂質 11.5g
炭水化物 24.4g
‐糖質 23.8g
‐食物繊維 0.6g
食塩相当量 0.26g
■意外と重たく感じない！ 焼き芋クリームとミルクティ
ふわもち生シフォン焼き芋と合わせたのは「アッサム2ndフラッシュ」（Gclefジークレフ）です。焼き芋クリームが濃厚なので、ミルクティにすると重たいかな…、ストレートの方が良かったかなと思ったのですが、良く合いました。
クリームたっぷりのスイーツだと、ストレートの方がさっぱりしていて軽やかな後味になるので、好んで飲みますが、ミルクティにハマっていたため試してみましたがアリでした…！紅茶も生シフォンもすすみました。みなさんもぜひ、紅茶と共に楽しんでみてくださいね。
(Shino)