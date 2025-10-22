マーベリックスが若手ビッグマンのデレック・ライブリー2世の来季契約を行使

10月21日（現地時間20日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスが、チームオプションとなっていたデレック・ライブリー2世の2026－27シーズンの契約を行使したと『RealGM』などが報じた。

ライブリー2世は、2023年のドラフト1巡目12位でオクラホマシティ・サンダーから指名され、トレードでマブス入りした216センチ104キロのセンター。キャリア2年目の昨シーズンは、ケガのため36試合の出場に終わるも、平均23.1分8.7得点7.5リバウンド2.4アシスト1.6ブロック、フィールドゴール成功率70.2パーセントを記録。

NBA公式サイトのプロフィールでは7フィート1インチ（216センチ）の登録だが、メディアデーでライブリー2世はこの夏に7フィート2インチ（218センチ）か、7フィート3インチ（221センチ）まで背が伸びたと話していた。

キャリア3年目を迎えた21歳のビッグマンは、23日にホームのアメリカン・エアラインズ・センターで開催される、サンアントニオ・スパーズとのレギュラーシーズン開幕戦で、ディアンジェロ・ラッセル、クレイ・トンプソン、クーパー・フラッグ、アンソニー・デイビスとともに先発起用される見込みとなっている。