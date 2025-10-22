「父さんが介護を君にお願いしたいって！」喜ぶ夫に違和感しかない…義実家の介護問題
現代社会に生きるわたしたちにとって、切っても切り離せない親の介護問題。
自分の親でも大変なのに、それが相手の親となれば夫婦間の揉めごとになることも…。今回ご紹介するのは、義母の介護をめぐる2つのお話です。
「お遊びみたいな仕事だろ？」義父が介護を押しつけてきた！
なにかにつけて嫌味を言ってくる義父。義母は物静かな性格で、義父のことをいつも静観していました。しかし…。
夫よ、ちょっと都合がよすぎないかい…!?
これに加え、この後、義妹も加勢してきてみんなで主人公のことをいいように使おうとするのです…。
「離婚しない理由だったのに…」親代わりの義母に突然の余命宣告
もうずっと生活費を入れてくれないばかりか、子育てにもほとんど参加しない夫。それでも離婚しないのは義母の存在があったからー。
義実家と疎遠になっていた夫はこの状況になっても冷たい態度。やっと見舞いに来たと思ったら、義父に金の無心をする始末だったのです…。
夫婦関係は良好だけど、義実家とうまくいっていない妻。
夫婦関係は最悪だけど、義実家とはうまくいっている妻。
同じ「介護」をテーマにしながら、対照的な立場にいる妻たちを描いた2作品。突然降りかかった介護問題を、夫婦で乗り越えることができるのでしょうか。
