【デュワーズ カリビアンスムース8年】 11月5日限定再販売 価格：3,542円

バカルディ ジャパンが輸入し、サッポロビールが販売しているスコッチウイスキーブランドのディワーズは、「デュワーズ カリビアンスムース8年」を11月5日より限定再販売する。価格は3,542円。

デュワーズは1846年にスコットランドで誕生して以来、180年近く世界で愛され続けているスコッチウイスキー。「デュワーズ カリビアンスムース8年」は8年以上熟成させたモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンド後、再熟成させる「ダブルエイジ製法」を採用、最後にラム樽でフィニッシュしている。ブラウンシュガーの甘さ、トロピカルフルーツのような香り、キャラメルのような長い余韻を楽しめる。

また再発売を記念して、数量限定でオリジナルハイボールグラス付き企画品も販売する。オリジナルグラスに加えて、バカルディ ジャパン ウイスキーアンバサダーであり「The Bar Top Note」のオーナーバーテンダー野間真吾氏考案のオリジナルハイボールレシピも付いてくる。自宅でカリビアンスムースならではの本格的かつ新しいハイボールを楽しむことができる。

製品概要

ブランド名：デュワーズ

製品名：デュワーズ カリビアンスムース8年

容量：700ml

アルコール度数：40%

特徴：ラム樽由来のブラウンシュガーの深く甘い香り、トロピカルフルーツのようなフルーティさ、キャラメルのような甘い余韻

発売日：11月5日

販売エリア：全国（数量限定）

景品：数量限定でオリジナルハイボールグラスを添付

【オリジナルハイボールレシピ考案バーテンダー 野間真吾氏コメント】

デュワーズカリビアンスムース８年は、ラム樽で後熟することによる、独特の甘さとトロピカルな香りが実現されています。今回考案したオリジナルハイボールでは、カリビアンスムースにキューカンバー(胡瓜)を合わせ、青いメロンのような香りでより一層トロピカルなフレーバーを引き立てます。また、黒蜜を少量加え、ラム樽フィニッシュ特有のキャラメルのような甘い余韻を更に長くお楽しみいただけるハイボールレシピに仕上げました。