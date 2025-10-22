153.89　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.00　エンベロープ1%上限（10日間）
151.71　現値
151.49　10日移動平均
151.33　一目均衡表・転換線
150.30　21日移動平均
149.97　エンベロープ1%下限（10日間）
149.38　一目均衡表・基準線
148.21　一目均衡表・雲（上限）
147.85　200日移動平均
147.52　100日移動平均
147.18　一目均衡表・雲（下限）
146.71　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

直近安値は10日線の控える151.49となっている。同水準をしっかり割り込むかがポイント。