テクニカルポイント ドル円 10日線意識
153.89 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.00 エンベロープ1%上限（10日間）
151.71 現値
151.49 10日移動平均
151.33 一目均衡表・転換線
150.30 21日移動平均
149.97 エンベロープ1%下限（10日間）
149.38 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.85 200日移動平均
147.52 100日移動平均
147.18 一目均衡表・雲（下限）
146.71 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
直近安値は10日線の控える151.49となっている。同水準をしっかり割り込むかがポイント。
