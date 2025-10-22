千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

10月19日（日）の同番組では、相席スタート・山添寛の感情を取り戻すための治療として“元カノ”が登場する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、多額の借金を重ね、“心が無くなる病”＝「心無病」にかかってしまった山添を救うための緊急企画「今山添が危ない！心を取り戻せ！『心無病』山添救出スペシャル！」を実施。

スタジオには、山添を知り尽くす相方の山粼ケイ、さらば青春の光・森田哲矢、ダイタク、ミキ・亜生が集結した。

©AbemaTV,Inc.

番組では、山添の感情を取り戻すための治療として、ラグビー芸人・しんや、お笑いコンビ・そいそ〜すがネタを披露し、さらに高校時代の元カノで元プロレスラーの赤井沙希も登場。

「律儀でハートフルな人やん」「どうしたん？」と心配した赤井は、「高校時代に行ったデートで街中の人にアテレコとかして私を楽しませてくれた」「海遊館でお魚にもアテレコして…」と思い出話を披露する。

スタジオゲストのゆうちゃみも思わず「愛おしい」とコメントする山添が純粋だった頃のエピソードが明かされ、山添の表情にも変化が現れたが…。

©AbemaTV,Inc.

「アドレナリンが足りひんくなったらいつでも言ってね。私、元レスラーやから」と告げた赤井が、まさかの荒療治を決行。

森田も「こんな焦ってる山添初めて」と驚く展開に、芸人一同が「赤井ちゃんありがとう！」と歓喜の声を上げていた。