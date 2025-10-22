【拡大画像へ】

ドワンゴは10月22日、「ニコニコ動画」および「ニコニコチャンネル」で配信中のアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」第1話の再生回数が100万回を突破したと発表した。

「野原ひろし 昼メシの流儀」は、「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載されている同名マンガのアニメ化作品。野原ひろしの昼時の表情や選んだ「昼メシ」、大切にしている「流儀」を通じて、日常のあるあるを描いている。

「ニコニコ」では、は本作の第1話を常時無料、最新話を配信日より1週間無料で配信中。10月6日に配信された第1話では、ひろしの“心の声”に対するツッコミや、一挙一動への反応、コメントアートや弾幕などが、計20万件のコメントとして投稿されている。

なお、次回第4話は10月27日23時30分に配信予定。

（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会