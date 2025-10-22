『NBA on Prime』初回配信に田中直樹氏・SWAY氏がゲスト出演…AI活用した視聴機能も公開

10月22日、Prime Videoが配信する『NBA on Prime』の2025－26シーズン初回配信に、NBAファンとして知られるお笑い芸人の田中直樹氏（ココリコ）、SWAY氏（DOBERMAN INFINITY）がゲスト出演することが発表。また、同サービスに導入される視聴機能も併せて公開された。

田中氏とSWAY氏は、『NBA on Prime』の初回配信が行われる10月25日に出演。当日はニューヨーク・ニックス対ボストン・セルティックス（1戦目）、ミネソタ・ティンバーウルブズ対ロサンゼルス・レイカーズ（2戦目）の2試合が配信予定だ。なお、1戦目は解説を佐々木クリス氏・大西玲央氏、実況を近藤祐司氏が担当。2戦目では佐々木氏が解説を、田中大士氏が実況を務める。

『NBA on Prime』では、シーズン開幕戦から様々な機能が導入。途中から視聴を始めたユーザーも試合の流れを簡単に把握できるよう、試合開始後から見逃した部分に合わせてAIがハイライトを自動作成する「Rapid Recap」が実装された。

AIが視聴者に合わせたハイライトを自動作成

また、「Live Statistics」では試合中に選手やチームのボックススコア、ゲームリーダーなど、リアルタイムに変化するデータにアクセスできる。さらに、「Multi-View」を用いれば、最大4試合の組み合わせを自分でカスタマイズし、一画面で同時視聴が可能。「Multi-View」はFire TVやApple TV、モバイルデバイスなど、特定の機器で利用可能となる。

試合中に変動するスタッツにも快適にアクセス

さらに、バスケットボール殿堂入りを果たした往年のレジェンド、アレン・アイバーソンの軌跡をたどった3部構成のドキュメンタリー『アレン・アイバーソン：背番号３の素顔』も、10月23日からPrime Videoで独占配信される。

バスケットボール文化に革命をもたらしたアイバーソンの実像に迫る

『NBA on Prime』の開幕にあわせ、Amazon.co.jpではNBA関連グッズも拡充中。NBA全30チームのキャップや、ロサンゼルス・レイカーズをはじめとする人気チームのロゴ入りボール、ソックスなど、ファン注目のアイテムが豊富に取り揃えられている。

Amazonで購入できるNBA関連アイテムが拡充

【動画】『アレン・アイバーソン：背番号３の素顔』公式トレーラー