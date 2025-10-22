短時間でも深みのある味わいに。ひき肉を使った「新じゃがと豚ひきのトマト煮」
【写真を見る】にんにくとごま油をきかせた「じゃがいもとひき肉の中華風オムレツ」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
ひき肉を使い、短時間でも深みのある味わいに
1人分 269kcal
塩分 1.3g
材料（2〜3人分）
新じゃがいも…小6〜7個（約300g）
豚ひき肉…200g
A
・ホールトマト缶…1缶（約400g）
・おろしにんにく…小さじ1/2
・トマトケチャップ、ウスターソース…各大さじ1
・塩…小さじ1/4
オリーブ油
作り方
1 新じゃがは皮つきのままよく洗って半分（大きければ3〜4等分）に切り、水けがついたまま、切り口を下にして耐熱皿に並べる。ラップをかけて5分、竹串を刺すとすっと通るくらいまでレンチン（600W）し、水けをきる。
2 フライパンにオリーブ油大1を中火で熱し、1を加える。皮がこんがりとするまで転がしながら、約2分焼きつける。
3 新じゃがを端に寄せ、あいたところにひき肉を加えて、ほぐしながら色が変わるまで炒める。
4 ホールトマトを缶汁ごとと、ほかのAの材料を加えてトマトを粗く潰し、時々混ぜながら弱めの中火で5〜6分煮る。
料理／市瀬悦子、撮影／難波雄史
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』